Loulé: Carnaval Infantil em Boliqueime desfila com super-heróis

A freguesia de Boliqueime organiza a quarta edição do Desfile de Carnaval Infantil no próximo dia 12 de fevereiro, com o tema ‘Super-Heróis’.

O desfile terá início às 10h00, saindo do Pavilhão Desportivo de Boliqueime, e percorrerá as ruas da vila prometendo grande envolvimento, alegria e imaginação.

A iniciativa contará com a participação de crianças da Escola E.B.I./J.I. Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva, da Escola E.B./J.I. de Vale Silves, da Escola E.B./J.I. das Benfarras, e do Jardim de Infância da Patã de Cima. Também estarão presentes utentes do Centro Social e Comunitário de Vale Silves e a Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, com a participação de jovens e idosos.

Organizada pela Junta de Freguesia de Boliqueime, com o apoio do Município de Loulé, a iniciativa é de entrada livre, promovendo a integração social e comunitária através desta festa de Carnaval.