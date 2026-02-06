José Faria é o novo treinador do farense

O farense oficializou, esta quinta-feira, José Faria como novo treinador dos leões de Faro.

O novo treinador de 39 anos assinou contrato até ao fim da temporada. Estreou-se no banco nas equipas B, sub-23 e sub-19 do Leixões, antes de sair para o Estrela da Amadora, em que foi adjunto e assumiu o comando técnico na época passada, garantindo a manutenção na I Liga. Deixou os tricolores já esta temporada, após a quinta jornada.

O Farense decidiu mudar de treinador, pela segunda vez esta época, depois da derrota com o FC Porto B no sábado, por 2-3. Pedro Neto, antigo treinador do farense, que sucedeu a Jorge Silas, cumpriu cinco jogos à frente da equipa principal e deverá voltar aos sub-23 do clube.

O novo técnico estreia-se no sábado, no terreno do Marítimo, líder da II Liga.