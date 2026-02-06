Loulé: Zé Povinho veste capa e lidera o ‘Super Carnaval’

Nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, o Carnaval de Loulé volta ao ‘sambódromo’ louletano para três dias de folia no mais antigo corso do País. Este ano, o tema vai ser ‘Super Carnaval’, com os mais icónicos super-heróis a integrarem o desfile, em tom de sátira política, social e desportiva.

O cortejo, que acontece a partir das 15h00, conta com 13 carros alegóricos, mais de 600 figurantes, grupos de animação em representação das associações e IPSS do concelho, escolas de samba, gigantones, malabaristas e até um DJ que irá animar o recinto, sobretudo com sonoridades vindas do outro lado do Atlântico.

O principal ‘super-herói’ desta folia louletana vai ser o Zé Povinho, com os seus super-poderes para enfrentar o aumento do custo de vida, os problemas no SNS ou a dificuldade em conseguir uma habitação.