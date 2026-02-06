Loulé e Silves: Alteração do local de voto

O Município de Silves e de Loulé informa a alteração do local de voto no âmbito da 2.ª volta das Eleições Presidenciais no próximo domingo, dia 8 de fevereiro.

Excecionalmente, o local de voto nas freguesias de Armação de Pêra será alterado para a Escola E.B.1 de Armação de Pêra (localização aqui) e na freguesia de Loulé para a Escola EB/JI de Gilvrasino (Localização aqui).

A medida, exclusiva a este ato eleitoral, tem o objetivo de garantir condições adequadas de funcionamento, acessibilidade e segurança tanto para munícipes como para os membros das mesas de voto, uma vez que o local habitualmente utilizado não consegue assegurar, neste momento, a devida operacionalidade.

Os cidadãos poderão exercer o seu direito ao voto nas mesas eleitorais através dos seguintes canais: