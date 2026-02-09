VRSA: Programa de 50 milhões de euros vai requalificar a habitação social

Vila Real de Santo António deu início, esta quinta-feira, ao maior programa de requalificação de habitação social alguma vez realizado no concelho, com um investimento global de mais de 50 milhões de euros. As obras arrancaram no Bairro da Manta Rota, o primeiro a entrar em execução no âmbito do Programa de Requalificação dos Bairros de Habitação Social do município.

No total, serão requalificados 372 fogos em todas as freguesias do concelho. Com a montagem dos estaleiros concluída, os trabalhos avançam agora no terreno, prevendo-se que, nos próximos dias, todos os bairros entrem em fase de obra.

A intervenção na Manta Rota segue um modelo faseado, com realojamento temporário dos moradores em mobile homes, permitindo que as famílias permaneçam no seu bairro durante a execução dos trabalhos. Este modelo será replicado nos restantes bairros do concelho.

As obras incluem reforço estrutural, melhoria do conforto térmico e acústico, substituição das redes técnicas e aumento da eficiência energética das habitações. O investimento é financiado a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pelo Programa 1.º Direito.

Para o presidente da Câmara Municipal, Álvaro Araújo, este é “um investimento histórico que coloca as pessoas no centro das prioridades e melhora de forma significativa as condições de habitação no concelho”.