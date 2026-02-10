António Miguel Pina: “Há algo escondido no que diz respeito à gestão da Câmara com a FAGAR”

António Miguel Pina, atual presidente da Câmara Municipal de Faro, foi o mais recente convidado da rubrica “Município com Voz” da RUA FM.

Na conversa, mediada por Carlos Almeida (RUA FM) e Hugo Rodrigues (Sul Informação), foram abordados vários temas da atualidade farense, como os primeiros meses enquanto presidente, a construção de habitação social, as cheias, a aquisição do Teatro Lethes, a expansão geográfica da cidade e muito mais.

Para além de expor alguns dos problemas com que se deparou ao iniciar funções, António Miguel Pina, deu conta das soluções que pretende implementar a médio/longo prazo para resolver alguns problemas estruturantes do concelho.

No âmbito da rubrica “Município Com Voz”, já foram também entrevistados: Hugo Pereira (Presidente da Câmara Municipal de Lagos), Filomena Sintra (Presidente da Câmara Municipal de Castro Marim), Paulo Alves (Presidente da Câmara Municipal de Monchique) e Álvaro Araújo (Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António).

Criado no seguimento das eleições autárquicas, o “Município com Voz” convida os Presidentes de Câmara dos 16 concelhos algarvios, para uma entrevista centrada no balanço inicial do mandato, nos objetivos definidos para 2026 e nas perspetivas para o restante ciclo autárquico.