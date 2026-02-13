VRSA reforça apoio a estudantes com 20 bolsas extraordinárias

O Município de Vila Real de Santo António aprovou o reforço extraordinário de 20 bolsas de estudo destinadas a estudantes do ensino superior público residentes no concelho, garantindo apoio a todos os candidatos elegíveis que se encontravam em situação de vulnerabilidade económica.

A medida surge após o processo de candidatura para o ano letivo 2025/2026 ter registado 50 candidatos admitidos por cumprirem todos os critérios de necessidade. Como o regulamento municipal previa um limite de 30 vagas, a autarquia aprovou, em Reunião de Câmara extraordinária, realizada a 3 de fevereiro, a atribuição de um apoio económico extraordinário para assegurar que nenhum aluno elegível ficasse sem auxílio.

Com esta decisão, que complementa o regulamento em vigor, cada um dos 20 estudantes agora integrados passará a receber uma bolsa de 1 000,00 €, assegurando-se a uniformidade dos apoios concedidos pelo Município.

Este esforço financeiro permite que estudantes com rendimentos mensais per capita entre 372,55 € e 674,29 € – que de outra forma seriam excluídos por via do limite de vagas – recebam o apoio necessário para prosseguir os seus estudos. Entre os beneficiários, encontram-se 14 alunos que renovam a sua bolsa e quatro novos estudantes que ingressaram no ensino superior com mérito, apresentando médias iguais ou superiores a 18 valores.

O reforço decorre de uma decisão fundamentada dos órgãos competentes que, no uso das suas competências legais, decidiram ampliar a resposta social para garantir que a justiça e a equidade prevaleçam no acesso ao ensino superior.

Num contexto marcado pelo aumento do custo de vida, que penaliza famílias e estudantes deslocados, a autarquia entendeu ser fundamental reforçar a resposta social, prevenindo situações de abandono escolar por razões económicas.

Esta decisão marca a posição do Município de Vila Real de Santo António na defesa da igualdade de oportunidades, garantindo maior estabilidade aos percursos académicos, aliviando o esforço das famílias e reforçando o compromisso da autarquia com a justiça social.