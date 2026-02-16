Reitora da UAlg desafiou Município de Faro e entidades regionais a avançarem com ações de adaptação às alterações climáticas

A reitora da Universidade do Algarve, Alexandra Teodósio, desafia o Município de Faro e as entidades regionais a colaborarem em ações concretas de adaptação às alterações climáticas, tendo o Campus da Penha como referência em soluções assentes na ciência e com base na natureza.

O objetivo é transformar o problema das cheias numa oportunidade para nos posicionarmos com ações de base ecotecnológicas e sustentáveis, criando um ambiente natural saudável, fruído pela comunidade académica e pelos residentes locais.

O apelo foi deixado no encerramento do seminário “Água nas Cidades do Algarve – da Eficiência à Resiliência”, que decorreu a 6 de fevereiro, no Campus da Penha.

A intervenção da reitora ficou marcada por um apelo claro à ação institucional e à cooperação estratégica, sublinhando que este é o momento para transformar conhecimento em ação, defendendo uma parceria estratégica entre a academia e o poder local e entidades regionais.

Destacou ainda que a Universidade pode aportar conhecimento científico, capacidade técnica e recursos humanos altamente qualificados, enquanto o Município dispõe da experiência consolidada na infraestruturação urbana e na mobilização dos instrumentos de financiamento atualmente disponíveis.

Segundo a diretora do mestrado em Ciclo Urbano da Água, Manuela Moreira da Silva, “esta colaboração poderá ir além da resolução de um problema hidráulico, assumindo-se como uma oportunidade de transformação urbana e ambiental, com a colaboração ativa de estudantes, docentes, técnicos e investigadores da área”. A ambição passa por converter o Campus da Penha num espaço de referência regional, onde natureza e tecnologia se articulam para mitigar o risco de cheias e aumentar as zonas de infiltração, criando um novo espaço verde urbano, com plantas e biodiversidade nativa, que reforçará a resiliência climática.

O projeto pretende ainda afirmar-se como um verdadeiro living lab e sítio de demonstração na área da ecohidrologia, abrindo o campus à cidade e convidando a comunidade a participar no desenvolvimento de soluções tecnológicas inspiradas na natureza. Uma abordagem inovadora que conjuga ciência, planeamento urbano e envolvimento cívico, com impacto direto na qualidade de vida das populações do Algarve.

Com este desafio, a Universidade do Algarve posiciona-se como agente ativo na construção de soluções sustentáveis para o território, reforçando o seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e o desenvolvimento regional.

O seminário “Água nas Cidades do Algarve – da Eficiência à Resiliência” realizou-se no âmbito do mestrado em Ciclo Urbano da Água, curso que visa responder ao atual desafio societário da gestão sustentável da água em ciclo urbano, estando sempre presentes as questões associadas às alterações globais (climáticas e antrópicas). Mais informações: https://www.ualg.pt/curso/1743