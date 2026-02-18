Nova «UALGzine» mostra como a UAlg está a construir uma Universidade Europeia dos Mares

A “UALGzine” n.º18 mostra como a Universidade do Algarve está a transformar conhecimento em soluções concretas para o mar e para as regiões costeiras, focando-se na sustentabilidade, inovação azul, mobilidade académica e ligação à comunidade. Dedicada à Universidade Europeia dos Mares (SEA-EU), esta edição foi apresentada no dia 13 de fevereiro, às 16h30, no Centro de Ciência Viva do Algarve, em Faro, numa sessão que assinalou também o 6.º aniversário desta Aliança.

O evento reuniu a comunidade académica, comunicação social e parceiros para um momento de partilha e reflexão sobre o papel da UAlg na SEA-EU, uma aliança de nove universidades europeias, que aposta na cocriação e na partilha de conhecimento, impulsionada por pessoas e amiga do ambiente.

Na sessão de abertura, a vice-reitora para as Parcerias e Universidade Europeia (SEA-EU), Patrícia Pinto, apresentou uma retrospectiva do percurso da SEA-EU, sublinhando a evolução do projeto e o papel da UAlg na construção conjunta de soluções. A responsável destacou que a SEA-EU se tem afirmado como um espaço de colaboração em crescimento, consolidando projetos e oportunidades que aproximam a Universidade do território e da Europa.

Também na abertura, Tomás Silva, presidente da Associação Académica da UAlg, destacou a importância da Aliança para a experiência dos estudantes, sublinhando o impacto direto das oportunidades de mobilidade e de participação em iniciativas europeias. O responsável manifestou ainda a expectativa de que a SEA-EU continue a “abrir portas” a novas vivências académicas e culturais, facilitando períodos de estudo e formação noutras universidades europeias.

A reitora Alexandra Teodósio reforçou a relevância estratégica da participação da UAlg na Aliança e o impacto do trabalho desenvolvido. Segundo a responsável, esta edição da UALGzine demonstra de forma concreta como a Universidade se tem afirmado no contexto europeu através de projetos, inovação pedagógica e cooperação internacional.

A apresentação da revista esteve a cargo do jornalista da RTP, Mário Antunes, que destacou o papel decisivo da comunicação na relação entre ciência e sociedade. Na sua intervenção, defendeu que comunicar ciência implica traduzir conceitos técnicos em linguagem clara, contextualizada e acessível, recorrendo a exemplos e formatos próximos do público, para que o conhecimento científico possa contribuir para escolhas e decisões mais informadas.

UALGzine n.º18: o Mar que nos une…

A edição n.º 18 da «UALGzine» mergulha no universo da SEA-EU, apresentando a Aliança como um “laboratório vivo” de construção conjunta de soluções para grandes desafios das regiões costeiras, como a sustentabilidade ambiental, a inovação azul, a coesão social e o crescimento económico responsável.

Ao longo deste número, o leitor encontra projetos científicos e pedagógicos que cruzam equipas, culturas e territórios, oportunidades de mobilidade para estudantes, docentes e staff, e iniciativas que transformam conhecimento em atividades concretas. A publicação evidencia ainda o reforço da dimensão europeia da UAlg nos campi, nos laboratórios, nas salas de aula e na ligação à comunidade.

Uma viagem pela SEA-EU em seis estações temáticas

O evento incluiu ainda um conjunto de estações interativas que permitiram aos participantes conhecer de forma mais próxima o impacto da Aliança.

Na estação “SEA-EU em 90 segundos” foi apresentado o “pitch” base da rede, explicando o que é a SEA-EU, o seu contributo para a região e o valor estratégico para a UAlg.

A estação “Mobilidade e Oportunidades” esclareceu como estudantes, docentes e staff podem participar nas iniciativas da Aliança, apresentando exemplos concretos e evidenciando benefícios ao nível da internacionalização, desenvolvimento de competências e empregabilidade.

Em “Iniciativas que aproximam a comunidade” estiveram em destaque projetos colaborativos já implementados, reforçando a presença da SEA-EU no terreno.

A estação dedicada à “Economia Azul e Território” evidenciou a articulação entre academia, empresas e parceiros regionais, bem como o contributo da Aliança para o posicionamento do Algarve como território de economia azul.

Já em “Sustentabilidade e Futuro do Oceano” foram abordadas questões de literacia do oceano, boas práticas e desafios ambientais, tornando visível o contributo da rede para soluções sustentáveis.

A terminar, a dinâmica “Última Página” convidou os participantes a refletir, através de uma atividade participativa com post-its, sobre os impactos concretos da SEA-EU e as principais aprendizagens do evento.

A sessão terminou com o momento “Parabéns à SEA-EU”, assinalando o 6.º aniversário da Aliança.