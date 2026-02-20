Estudantes dominicanos vão ter bolsas para formação pós-graduada na Universidade do Algarve

O Ministério da Educação Superior, Ciência e Tecnologia da República Dominicana (MESCYT) e a Universidade do Algarve (UAlg) assinaram um Convénio Específico de Cooperação Académica que permitirá aos estudantes dominicanos realizarem programas de mestrado e doutoramento na UAlg.

Ao abrigo do convénio, cerca de 60 estudantes dominicanos poderão candidatar-se e beneficiar de bolsas para frequentar programas de pós-graduação na Universidade do Algarve, incluindo doutoramentos em Ciências Agrárias e Ambientais, Investigação Clínica e Medicina Translacional, Ciências Biotecnológicas, Engenharia Mecânica, Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente, e Turismo; bem como mestrados em Design de Comunicação para o Turismo e Cultura, Aquacultura e Pescas, Biotecnologia, Biologia Molecular e Microbiana, Hortofruticultura, Sistemas de Informação Geográfica, Gestão de Organizações Turísticas, Oncobiologia, Economia do Turismo e Desenvolvimento Regional, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Ciclo Urbano da Água, e Tecnologia de Alimentos.

O investimento global previsto ascende a cerca de 424 mil euros, suportado pela República Dominicana, contemplando propinas, seguro médico e apoio ao alojamento dos bolseiros. O financiamento será executado de forma faseada, conforme cronograma estabelecido entre as partes.

A XXII Convocatória de Bolsas Internacionais 2026 do Governo da República Dominicana – “Beca Tu Futuro” – inclui, pela primeira vez, uma instituição de ensino superior portuguesa, marcando um momento histórico na cooperação académica entre os dois países. A UAlg integra, assim, esta XXII Convocatória, através da oferta de 19 cursos, 6 doutoramentos e 13 mestrados, a iniciar em 2026/27.

Para a Reitora Alexandra Teodósio, “a inclusão da Universidade do Algarve nesta edição representa um alargamento estratégico das parcerias internacionais do programa e reforça a presença de Portugal, mais precisamente a UAlg, como destino de excelência para jovens talentos e investigadores dominicanos em início de carreira, para formação avançada no Algarve.”

A Universidade do Algarve compromete-se a assegurar a qualidade académica dos programas, acompanhamento institucional e emissão de relatórios financeiros e académicos. Por sua vez, o MESCYT será responsável pela seleção dos estudantes, formalização das bolsas e cumprimento das obrigações financeiras.

O convénio estará em vigor até 31 de dezembro de 2030 e prevê mecanismos de acompanhamento, avaliação e cooperação institucional contínua, reforçando os laços académicos entre a República Dominicana e Portugal.

Com esta iniciativa, o MESCYT reafirma o seu compromisso com a formação, a transferência de conhecimento e a promoção de parcerias internacionais que contribuam para o desenvolvimento científico, tecnológico e socioeconómico do país.