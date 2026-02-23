Município de Portimão e UAlg alinham estratégias para avançar com o novo edifício do Campus do Barlavento

No dia 19 de fevereiro, realizou-se, na Câmara Municipal de Portimão, uma reunião de trabalho entre o executivo municipal e membros da equipa reitoral da Universidade do Algarve (UAlg). O encontro teve como objetivo consolidar a articulação do plano estratégico UAlg Horizonte 2030 e o Plano Diretor Municipal, com destaque para a concretização do novo edifício do Campus do Barlavento reforçando a presença da UAlg e aproximando ainda mais a universidade do tecido social e económico da região.

No âmbito desta deslocação institucional, foi também realizada uma visita ao local previsto para a construção do novo edifício, permitindo avaliar o enquadramento e as condições existentes para a implementação da infraestrutura. A visita constituiu um momento importante para alinhar expectativas e identificar aspetos técnicos e operacionais que suportem a próxima fase do processo. A UAlg lançou ainda o desafio de avançar para um campus sem muros, integrado num continuum da região e adaptado às alterações climáticas.

A reunião incluiu igualmente a análise de possibilidades de cooperação no reforço de respostas de alojamento estudantil em Portimão, nomeadamente através da implementação de uma nova residência. Este tema é reconhecido como essencial para a atração e fixação de estudantes, integrando uma visão partilhada de crescimento sustentável, melhoria das condições de acesso ao ensino superior e retenção de graduados na região.

Durante o encontro, reforçou-se a cooperação ativa da equipa reitoral para participar no desenho do futuro campus e do parque urbano contíguo, procurando garantir uma solução integrada, sustentável e devidamente enquadrada na cidade e no território. A abordagem visa assegurar qualidade arquitetónica e paisagística, promovendo a articulação entre espaços de ensino, investigação e inovação e uma área verde de usufruto público, orientada por princípios de sustentabilidade ambiental, promoção de vida ativa e saudável em espaço urbano e valorização da envolvente natural do edifício projetado e da proximidade à zona costeira.

A Universidade do Algarve e o Município de Portimão reafirmam, assim, a vontade de trabalhar em estreita colaboração para impulsionar projetos estruturantes que promovam a coesão territorial, a qualificação e a inovação, contribuindo para o desenvolvimento do Algarve e, em particular, do Barlavento algarvio.