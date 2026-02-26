Festival MED 2026 vai ter Sérgio Godinho, Bonga e Expresso Transatlântico

O Festival MED está de regresso à zona histórica de Loulé, de 25 a 27 de junho, com muita e boa música, um programa multidisciplinar e multicultural e um ambiente onde se respiram as diversas vivências do mundo. O evento voltou a marcar presença na BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market para uma apresentação ao público, parceiros e potenciais mercados turísticos. Os primeiros nomes que vão fazer parte do cartaz anunciados até ao momento são:

Goran Bregovic (Bósnia e Herzegovina)

Lura (Cabo Verde)

Tangomotan (França)

Tiken Jah fakoli (Ilha da Reunião)

Sérgio Godinho (Portugal)

Sean Kuti & The Egypt 80 (Nigéria/França)

Bohemian Betyars (Hungria)

Arooj Aftab (Paquistão)

Los Van Van (Cuba)

Salif Keita (Mali)

Natasha Atlas (Egipto/Bélgica)

Expresso Transatlântico (Portugal)

Calle Mambo (Chile)

Bonga (Angola)

Fidju Kitxora (Portugal/Cabo Verde)

Para esta 22º edição a autarquia apresenta como novidade: ampliação do recinto, um novo espaço (MED Lounge), a integração plena do mercado municipal de Loulé, um novo sistema de bilheteira, o aumento da área de gastronomia, a criação de novos espaços de atuação, a criação de uma nova entrada no recinto, um novo ciclo de conferências MED e o conceito Cidade MED.

Foto: Jornalista Pedro Lemos (Sul Informação)