A TUA RÁDIO NO SUL - 102.7FM

Soundcloud Instagram Facebook Youtube Spotify

A TUA RÁDIO NO SUL

JÁ TOCOU
 
A TOCAR
 
VAI TOCAR
 
Festival MED 2026 vai ter Sérgio Godinho, Bonga e Expresso Transatlântico

Data

Atualidade

O Festival MED está de regresso à zona histórica de Loulé, de 25 a 27 de junho, com muita e boa música, um programa multidisciplinar e multicultural e um ambiente onde se respiram as diversas vivências do mundo. O evento voltou a marcar presença na BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market para uma apresentação ao público, parceiros e potenciais mercados turísticos. Os primeiros nomes que vão fazer parte do cartaz anunciados até ao momento são:

  • Goran Bregovic (Bósnia e Herzegovina)
  • Lura (Cabo Verde)
  • Tangomotan (França)
  • Tiken Jah fakoli (Ilha da Reunião)
  • Sérgio Godinho (Portugal)
  • Sean Kuti & The Egypt 80 (Nigéria/França)
  • Bohemian Betyars (Hungria)
  • Arooj Aftab (Paquistão)
  • Los Van Van (Cuba)
  • Salif Keita (Mali)
  • Natasha Atlas (Egipto/Bélgica)
  • Expresso Transatlântico (Portugal)
  • Calle Mambo (Chile)
  • Bonga (Angola)
  • Fidju Kitxora (Portugal/Cabo Verde)

 

Para esta 22º edição a autarquia apresenta como novidade: ampliação do recinto, um novo espaço (MED Lounge), a integração plena do mercado municipal de Loulé, um novo sistema de bilheteira, o aumento da área de gastronomia, a criação de novos espaços de atuação, a criação de uma nova entrada no recinto, um novo ciclo de conferências MED e o conceito Cidade MED.

[Notícia em atualização]

Foto: Jornalista Pedro Lemos (Sul Informação)

Soundcloud Mixcloud Spotify Apple

Copyright © RUA FM. | Made by: Nova Página