Festival MED 2026 vai ter Sérgio Godinho, Bonga e Expresso Transatlântico

O Festival MED está de regresso à zona histórica de Loulé, de 25 a 27 de junho, com muita e boa música, um programa multidisciplinar e multicultural e um ambiente onde se respiram as diversas vivências do mundo. O evento voltou a marcar presença na BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market para uma apresentação ao público, parceiros e potenciais mercados turísticos. Os primeiros nomes que vão fazer parte do cartaz anunciados até ao momento são:
- Goran Bregovic (Bósnia e Herzegovina)
- Lura (Cabo Verde)
- Tangomotan (França)
- Tiken Jah fakoli (Ilha da Reunião)
- Sérgio Godinho (Portugal)
- Sean Kuti & The Egypt 80 (Nigéria/França)
- Bohemian Betyars (Hungria)
- Arooj Aftab (Paquistão)
- Los Van Van (Cuba)
- Salif Keita (Mali)
- Natasha Atlas (Egipto/Bélgica)
- Expresso Transatlântico (Portugal)
- Calle Mambo (Chile)
- Bonga (Angola)
- Fidju Kitxora (Portugal/Cabo Verde)
Para esta 22º edição a autarquia apresenta como novidade: ampliação do recinto, um novo espaço (MED Lounge), a integração plena do mercado municipal de Loulé, um novo sistema de bilheteira, o aumento da área de gastronomia, a criação de novos espaços de atuação, a criação de uma nova entrada no recinto, um novo ciclo de conferências MED e o conceito Cidade MED.
[Notícia em atualização]
Foto: Jornalista Pedro Lemos (Sul Informação)