Teatro das Figuras: Gisela João e muito mais nas novidades de março

O famoso contrabaixista Avishai Cohen regressa ao Algarve com um novo quinteto para apresentar o álbum “Brightlight”. Reconhecido mundialmente pela fusão única entre jazz, tradição mediterrânica, folk e influências clássicas, Cohen sobe ao palco do Teatro das Figuras no dia 7 de março, pelas 21h30.

A associação Co.N125 – Companhia Nacional 125, vai apresentar a leitura dramática “Ler para Ver” no bar do Teatro, no dia 7 de março, pelas 16h00. Nesta sessão, de entrada livre, o público é convidado a mergulhar na força intemporal das palavras do Padre António Vieira, a partir de excertos do célebre “Sermão de Santo António (aos Peixes)”. Este momento performativo dá a conhecer o texto que serve de base à dramaturgia do espetáculo “Se os Peixes Falassem”, uma performance que terá lugar no dia 19 de março, às 21h30.

No dia 8 de Março celebra-se o Dia Internacional da Mulher e o Movimento Democrático da Mulher apresenta, mais uma vez, a gala comemorativa deste dia, a partir das 17h30, com a presença de diversos artistas da região.

Numa homenagem ao envelhecimento, fenómeno universal que se desdobra em múltiplas dimensões – física, psicológica, social e cultural, o espetáculo “hOLD” parte da experiência de duas bailarinas, Sáo Castro e Teresa Alves da Silva, que propõem uma escuta sensível sobre a consciência de uma transição que acontece maioritariamente no corpo. No dia 12 de março, às 21h30.

Uma das mais reconhecidas vozes do Fado no feminino, Gisela João, é a segunda convidada do ciclo dedicado a este género musical único no mundo. Seguindo a matriz tradicional, Gisela João mergulha na sua autenticidade tornando cada concerto singular. No Teatro das Figuras, apresenta “Inquieta” no dia 14 de março, pelas 21h30.

O ciclo de conversas promovido pela Bóia – Associação Cultural, “Em que que as artes contribuem para a minha felicidade”, continua com a conversa “Da morte do Teatro e da sua reencarnação!”, um momento para debater a história do Teatro, numa viagem pelas palavras de Mónica Calle (atriz), João de Brito (ator e diretor do LAMA Teatro) e de Cátia Tomé (Colletivo SillySeason), no dia 18 de março, às 18h00.

O ator brasileiro Mateus Solano apresenta-se pela primeira vez no Teatro das Figuras para o espetáculo “O Figurante”, um monólogo sobre um figurante que começa a questionar a sua existência e o seu lugar num mundo que parece colocá-lo sempre em segundo plano. A sessão acontecerá no dia 20 de março, pelas 21h30.

Nas comemorações do dia mundial do Teatro o Figuras apresenta a performance “Paraíso, Meu Paraíso” uma coprodução do Teatro das Figuras com a associação ArQuente e o Cineteatro Louletano. Com direção de Lígia Soares e um elenco de quatro intérpretes que questionam sobre a influência e o poder que a tecnologia exerce sobre a vida de cada um de nós, no dia 25 de março pelas 21h30.

Os bilhetes para os espetáculos no Teatro das Figuras podem ser adquiridos na bilheteira (de terça-feira a sábado, das 13h00 às 19h30, e no dia do espetáculo até ao seu início) ou online.