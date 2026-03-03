“Paraíso, meu Paraíso”: ArQuente estreia novo espetáculo no Cineteatro Louletano

A nova criação da companhia ArQuente propõe uma reflexão sobre a relação do ser humano com a tecnologia, os hábitos digitais e a procura incessante por versões melhoradas de nós próprios. Intitulado “Paraíso, meu Paraíso”, o espetáculo mergulha ainda na tensão entre o espaço físico e o espaço digital, explorando, com ironia, o paradoxo de estarmos permanentemente ligados, mas simultaneamente desconectados.

Para esta produção, a ArQuente convidou Lígia Soares para dirigir e encenar uma equipa multidisciplinar de intérpretes com percursos na dança, música, teatro e até biologia. O processo criativo desenvolveu-se ao longo de três residências artísticas, tendo como principal laboratório o Palácio Gama Lobo, em Loulé.

Segundo a encenadora, o trabalho foi marcado por uma forte componente de cocriação. “Não vinha com nada fechado. Fomos fazendo uma descoberta conjunta. O meu papel foi compondo e encenando a partir dos materiais que iam surgindo nos ensaios”, explica Lígia Soares, descrevendo um processo orgânico, cuja metodologia se construiu ao longo do percurso.

Em palco, Bilonda Bukasa, João Tatá Regala, Sara Vicente e Teresa Silva conduzem o público por uma reflexão sobre a aceleração do tempo e a influência dos conteúdos digitais na construção de ideais de felicidade. A peça questiona a forma como seguimos gurus e tendências globais, muitas vezes conhecidas apenas através de ecrãs, numa tentativa de alcançar um estado de realização pessoal.

“Vivemos num mundo cada vez mais acelerado, onde procuramos soluções rápidas e eficazes. Quem produz conteúdos já parte do princípio de que não há escapatória a essa velocidade. Ao longo do processo criativo, trabalhámos muito essa necessidade de conexão digital e brincamos com essa ideia em cena”, acrescenta a diretora artística.

“Paraíso, meu Paraíso” estreia no ano em que a ArQuente assinala o seu 20.º aniversário e conta com a coprodução do Cineteatro Louletano e do Teatro das Figuras.

Depois da apresentação em Loulé, a 6 de março, o espetáculo sobe ao palco do Teatro das Figuras, em Faro, no dia 26 de março, às 21h30. Estão ainda previstas sessões para escolas: a 5 de março, em Loulé, e a 25 de março, em Faro, destinadas a alunos do ensino secundário, com início às 10h30 e 10h00, respetivamente.