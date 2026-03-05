RUA FM assinala o Dia Internacional da Mulher com emissão especial a 9 de março

A RUA FM vai assinalar o Dia Internacional da Mulher com uma emissão especial no próximo dia 9 de março (segunda-feira), no programa da manhã – “Café Duplo” -, das 08h às 11h.

No próximo domingo, dia 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher uma data dedicada às histórias, desafios e conquistas das mulheres. As locutoras da RUA FM, Mariana Correia e Soraia Varela, decidiram juntar-se mais uma vez para uma emissão especial, desta vez dedicada à data.

Ao longo da emissão, vão partilhar histórias na primeira pessoa, experiências pessoais e reflexões sobre o papel da mulher na sociedade, num momento de conversa, partilha e celebração. A emissão contará também com factos e curiosidades sobre a história e a realidade atual das mulheres, promovendo a reflexão sobre igualdade, saúde e bem-estar.

O programa inclui ainda a participação de duas convidadas que irão abordar temas relevantes para a vida das mulheres. Entre os convidados estão: Dra. Vera Ribeiro, médica ginecologista da ULS Algarve e Ana Cristina Teixeira fundadora do projeto Althea – inclusive fitness.

Acompanha a emissão em direto das 08h às 11h em 102.7 ou rua.pt!

Data: 9 de março

Hora: 08h00 – 11h00

Emissão: Especial Dia da Mulher

RUA FM