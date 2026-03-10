VRSA: RespirArte 2026 celebra “um quarto de milénio a Respirar Arte”

O Município de Vila Real de Santo António promove, entre os dias 16 e 26 de março de 2026, a quinta edição do projeto RespirArte, este ano subordinado ao mote «Um quarto de milénio a Respirar Arte», tendo em consideração o 250º aniversário da fundação de Vila Real de Santo António. A iniciativa envolve alunos desde o pré-escolar ao ensino secundário e reforça a ligação entre a comunidade escolar, o tecido associativo e o município.

Desenvolvido em parceria com os agrupamentos de escolas do concelho e com associações culturais locais, o RespirArte assume-se como um espaço de valorização da criatividade e da expressão artística dos mais jovens, promovendo o contacto com diferentes disciplinas culturais.

O programa arranca no dia 16 de março, com uma tarde de animação na Praça Marquês de Pombal, a partir das 14h30. A abertura contará com momentos de dança, pintura ao ar livre, experiências gastronómicas e jogos tradicionais, dando início a dez dias dedicados à celebração das artes.

Ao longo do evento, o público poderá assistir a um conjunto diversificado de espetáculos e performances em vários espaços da cidade, que incluem poesia, música, dança, literatura, artes visuais e teatro.

O programa integra também um concerto pedagógico pela Orquestra do Algarve, no dia 18 de março, e a iniciativa «Poesia no Mundo», agendada para 20 de março, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, a partir das 16h30.

Durante o RespirArte estarão igualmente patentes exposições de trabalhos dos alunos do Agrupamento de Escolas D. José I e do Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António, no Centro Cultural António Aleixo e na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, evidenciando o potencial criativo e artístico dos estudantes.

O ponto alto da iniciativa terá lugar nos dias 24 e 26 de março, às 21h00, no Centro Cultural António Aleixo, com a realização de dois espetáculos finais protagonizados pelos alunos de cada agrupamento de escolas. As apresentações reunirão teatro, música, canto, dança e poesia, num momento que assinala o culminar do trabalho desenvolvido ao longo do projeto.

O RespirArte 2026 é promovido pelo Município de Vila Real de Santo António, em colaboração com o Agrupamento de Escolas de VRSA, o Agrupamento de Escolas D. José I, a Escola de Hotelaria e Turismo de VRSA e várias associações culturais locais.