UAlg Careers Fair 2026 já tem data marcada

A Universidade do Algarve prepara-se para receber, no próximo dia 18 de março, mais uma edição da UAlg Careers Fair.

A UAlg Careers Fair assume-se como um dos maiores pontos de encontro entre estudantes, diplomados e empresas a nível regional e nacional. Criada em 2016, a iniciativa tem como principal objetivo facilitar a entrada dos estudantes e alumni da UAlg no mercado de trabalho, promovendo o contacto direto com dezenas de organizações de diversas áreas profissionais. A Academia Algarvia pretende manter o evento como uma referência na empregabilidade, reforçando a elevada taxa de inserção profissional dos seus diplomados.

A feira decorre na próxima quarta-feira, dia 18 de março, entre as 09h30 e as 17h00, no Campus de Gambelas e promete um dia inteiro dedicado ao recrutamento, networking e desenvolvimento de carreira.

Entre as áreas profissionais representadas encontram-se Engenharia, Tecnologias de Informação, Economia, Gestão, Saúde, Educação, Marketing, Recursos Humanos, entre muitas outras, proporcionando um leque alargado de oportunidades para os diferentes perfis académicos.

A participação é gratuita mas sujeita a inscrição obrigatória , destinada a estudantes e alumni da Universidade do Algarve.