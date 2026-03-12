O primeiro torneio de xadrez da Universidade do Algarve acontece este sábado

O Clube de Xadrez da Universidade do Algarve promove este sábado, dia 14 de março, às 15h, o seu torneio inaugural na Biblioteca do Campus de Gambelas.

A iniciativa, um projeto dos estudantes financiado pelo Orçamento Participativo da UAlg de 2025, pretende dinamizar o xadrez no Algarve. O torneio decorre na Biblioteca que já se encontra devidamente equipada com mesas/tabuleiros financiados pelo OP UAlg.

O clube mantém pontos de encontro regulares nas Bibliotecas de Gambelas, Penha e Portimão e promove o acesso gratuito ao jogo e à sua aprendizagem.

Segundo a organização, o torneio vai ser disputado no formato de semirrápidas, utilizando o sistema suíço. O ritmo de jogo será definido de acordo com o número total de participantes inscritos. O torneio terá um limite máximo de 30 jogadores, sendo as vagas preenchidas por ordem de inscrição.

A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade académica. Participantes externos à Universidade também são bem-vindos, embora seja dada prioridade aos membros da comunidade académica.

Descobre mais detalhes sobre o torneio e como te inscreveres aqui.