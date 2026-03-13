Faro recebe XXV FARTUNA – Festival Internacional de Tunas Académicas

A cidade de Faro prepara-se para receber a 25.ª edição do FARTUNA – Festival Internacional de Tunas Académicas da Cidade de Faro, organizado pela Versus Tuna – Tuna Académica da Universidade do Algarve. O evento decorre nos dias 20 e 21 de março e promete dois dias de música, tradição académica e animação.

O festival tem início na sexta-feira, 20 de março, com a tradicional Noite de Serenatas, marcada para as 22h00, no Largo do Carmo. De entrada livre, este momento solene é um dos mais emblemáticos do festival, transformando o espaço num cenário intimista onde as tunas interpretam serenatas e temas carregados de emoção, criando uma atmosfera romântica e envolvente para o público.

No sábado, 21 de março, o programa prolonga-se ao longo do dia com várias iniciativas que antecedem o momento mais aguardado do festival. A Noite de Espetáculo, agendada para as 20h30, terá lugar no Teatro das Figuras e contará com quatro tunas a concurso. O espetáculo promete uma viagem musical marcada por interpretações que cruzam repertório clássico, português e estudantil, celebrando a tradição e a energia do movimento tunante.

Os bilhetes para o espetáculo de sábado encontram-se disponíveis na BOL – Bilheteira Online, nas lojas FNAC, na bilheteira do Teatro das Figuras (de terça-feira a sábado, das 13h00 às 19h30, ou no próprio dia do espetáculo até à hora de início) e também através de contacto direto com a organização, via Instagram ou Facebook ou e-mail.