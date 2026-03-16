‘MedDietMenus4Campus’ chega à UAlg para transformar os hábitos alimentares dos estudantes

Esta segunda-feira, 16 de março, a Universidade do Algarve (UAlg) será o palco da fase de implementação do projeto MedDietMenus4Campus. Durante sete dias, a instituição irá promover uma mudança na oferta alimentar das suas cantinas, incentivando a adoção da Dieta Mediterrânica (DM) como pilar de saúde, cultura e sustentabilidade.

“A transição para a vida universitária é um período crítico. O afastamento da família e as novas rotinas levam muitos jovens a adotar hábitos alimentares pouco saudáveis. Em Portugal, estudos indicam que apenas 12,5% da população estudantil mantém uma adesão elevada à Dieta Mediterrânica”, revelam os responsáveis dos projeto e adiantam: “O projeto MedDietMenus4Campus surge para inverter esta tendência, combatendo o excesso de peso, obesidade e o risco de doenças crónicas associadas ao consumo excessivo de alimentos processados, ricos em gordura, sal e açúcar”.

Desenvolvido em colaboração entre Portugal, Croácia e Turquia, e envolvendo em Portugal cinco instituições de ensino superior, do Porto, Lisboa e Algarve, tem como principal objetivo promover a Dieta Mediterrânica no contexto da alimentação coletiva universitária, através de estratégias de marketing social.

Segundo ainda a organização, “a Dieta Mediterrânica é muito mais do que um regime alimentar; é um património imaterial da humanidade. Além das vantagens óbvias para a saúde individual, a sua implementação nas cantinas universitárias responde à urgência climática. Dados recentes confirmam que uma maior adesão a este padrão alimentar resulta numa redução significativa das emissões totais de gases com efeito de estufa”.

Durante a semana de 16 a 25 de março, nas cantinas da UAlg poderão encontrar novas opções alimentares, com a criação de novos pratos mediterrânicos com o símbolo MEDdiet e uma campanha de comunicação, que promove a Dieta Mediterrânica, junto dos estudantes, com prémios para os que mais aderirem.

“As instituições de ensino superior são o local ideal para promover estilos de vida saudáveis nos estudantes, que perdurarão por toda a sua vida adulta. Este projeto (MedDietMenus4Campus), não se foca apenas em servir refeições saudáveis e sustentáveis, estamos a educar para a saúde futura e preservação do planeta” afirma a professora Ada Rocha, FCNAUP, coordenadora projeto MedDietMenus4Campus.