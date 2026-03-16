Estão abertas as candidaturas para Mestrados, Doutoramentos e Pós-Graduações na UAlg

A 1ª fase de candidaturas começou a 23 de fevereiro e decorre até dia 27 de março.

Os procedimentos de candidatura (vagas, condições de acesso, critérios de seriação, documentação necessária) são estabelecidos por cada uma das Faculdades e Escolas e estão disponíveis em cada uma das páginas dos cursos.

A Universidade do Algarve oferece uma formação sólida e multidisciplinar com cerca de três dezenas de programas lecionados em inglês, sendo pioneira e líder em Portugal de programas Erasmus Mundus. Dos 57 mestrados, 16 são ensinados na língua de Shakespeare, ou têm o Inglês como opção.

As ofertas no domínio dos doutoramentos também são diversificadas, disponibilizando atualmente 20 programas doutorais, dos quais 4 são lecionados na língua inglesa e 10 têm o Inglês como opção. Destaca-se que alguns destes cursos de doutoramento têm candidaturas abertas em permanência.

A UAlg disponibiliza ainda 9 cursos de pós-graduação.

A webinar de esclarecimento sobre candidaturas a mestrados, doutoramentos e pós-graduações ministrado em português aconteceu dia 4 de março, mas ainda decorrerá a webinar ministrado em inglês dia 19 de março às 15h.

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