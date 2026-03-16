Salvador Sobral atua no novo Festival de Jazz de Olhão

Dias 18 e 19 de julho a cidade de Olhão vai contar com um concerto de Salvador Sobral e Júlio Resende no novo festival de jazz.

O vencedor da Eurovisão de 2017, Salvador Sobral, junta-se a Júlio Resende num espetáculo comemorativo dos 10 anos do primeiro álbum “Excuse Me” onde o pianista de Olhão, Júlio Resende, participou como co-produtor e músico.

O músico lisboeta, Salvador Sobral, decidiu tirar um ano sabático sendo esta a única data de espetáculo anunciada para 2026 até ao momento.

Ricardo Calé, presidente da Câmara Municipal de Olhão, diz que o Festival de Jazz irá inaugurar o novo Parque Ribeirinho Poente que se pretende que seja mais uma marca no concelho e uma referência cultural.

Salvador Sobral e Júlio Resende são os primeiro nomes anunciados para o novo Festival de Jazz de Olhão, o restante será anunciado mais tarde.