Lagos celebra os Santos Populares com três dias de Marchas, música e muita animação

As Marchas Populares estão de regresso ao coração da cidade de Lagos entre os dias 11 e 13 de junho, trazendo o ambiente festivo e o espírito comunitário que fazem desta uma das celebrações mais acarinhadas pela população.

A Praça do Infante volta a receber um grande arraial ao ar livre, com tasquinhas, animação musical, bailes e desfiles de marchas populares locais e convidadas, provenientes de vários pontos do Algarve e do país. Este ano, o evento tem como tema “Lagos – Entre Tradições e o Mar Multicultural”, celebrando a identidade lacobrigense e a sua ligação ao mar. O programa inclui atuações de música e dança, bem como bailes populares que prometem animar as noites de festa.

E porque junho é mês de festa em todo o concelho, também outras localidades irão assinalar os Santos Populares, destacando-se a Festa Popular de São João (19 a 21 de junho), em Barão de São João, a Festa dos Santos Populares (23, 24, 26, 27 e 28 de junho), na Praça d’Armas, e os Festejos de São Pedro (28 de junho), em Bensafrim.