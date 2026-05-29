Município de Faro lança plano de intervenção global no parque escolar do concelho

Autarquia pretende dar resposta à insuficiência da oferta de ensino na cidade e freguesias, com destaque para o ensino básico e pré-escolar

O Município de Faro está a preparar um conjunto de grandes investimentos para requalificar, modernizar e ampliar todo o parque escolar do concelho.

Após finalização do respetivo projeto, a Autarquia submeteu recentemente a candidatura para financiamento de uma grande intervenção de requalificação da Escola Básica 2, 3 Afonso III – uma escola inaugurada em 1968 e que será um dos estabelecimentos de ensino mais antigos da região sem ter tido, até ao momento, obras de requalificação.

A Autarquia prepara-se para submeter igualmente a candidatura para requalificação da EB 2, 3 Neves Júnior, cujo projeto foi também recentemente terminado pela Autarquia.

As intervenções têm um valor estimado de perto de 8 milhões de euros cada e poderão vir a contar com financiamento ao abrigo do acordo fechado pelo Governo com o Banco Europeu de Investimento para modernização de escolas públicas de todo o País.

Ambas as intervenções vão incidir em todo o edificado dos estabelecimentos escolares, prevendo dotar todos os espaços de condições de mobilidade e acessibilidade para todos, além de condições de conforto térmico, acústico e dignidade de funcionamento, em linha com as normas vigentes e as melhores práticas para unidades de ensino no século XXI, bem como a requalificação das infraestruturas desportivas, nomeadamente os pavilhões desportivos.

Simultaneamente, o Município de Faro está agora a preparar o projeto para requalificação da EB 2, 3 Joaquim Magalhães, bem como a projeto de requalificação da EB do Carmo.

Noutra frente, a Autarquia prepara a recuperação da velha Escola Básica da Conceição, que se encontrava sem qualquer atividade e praticamente abandonada há cerca de uma década. O projeto, que está a ser feito pelos técnicos do Município, prevê a abertura de uma escola de primeiro ciclo com quatro salas, um refeitório e um espaço exterior totalmente requalificado e com conforto.

Com a reabertura desta unidade escolar, deverão ser libertadas para o ensino pré-escolar 3 salas da Escola Básica 1/ Jardim de Infância da Conceição.

A oferta ao nível do ensino pré-escolar é, aliás, identificada como um dos problemas para que a Autarquia olha com preocupação, reconhecendo a insuficiência do número de salas atualmente existentes e a que pretende dar uma resposta muito em breve.

Nesse sentido, entre outras iniciativas, o Município prepara também para os próximos anos novos investimentos com uma nova escola básica e um outro estabelecimento de ensino pré-escolar na zona da Lejana, bem com uma nova escola básica na zona das Gambelas e um novo estabelecimento de ensino básico dentro da Escola Básica 2, 3 de Santo António.

Com este grande conjunto de intervenções de requalificação e construção de novos estabelecimentos de ensino projetado para os próximos anos, o Município de Faro acredita que conseguirá dar resposta a uma crónica deficiência ao nível da resposta do pré-escolar público, bem como promover uma melhoria das condições de ensino existentes em todo o concelho, nomeadamente garantindo melhores condições de conforto e aprendizagem para toda a comunidade escolar.