Martim Sousa Tavares, Tommy Guerrero e muito mais no Teatro das Figuras em junho

O Teatro das Figuras dá as boas-vindas ao mês de junho ao som da Orquestra do Algarve com direção do maestro Martim Sousa Tavares. O concerto Música em forma de Rio, dia 3 de junho às 21h30, marca a estreia nacional de duas partituras de dois dos maiores nomes da composição de música erudita – John Luther Adams e Philip Glass.

A comédia volta a pisar o palco do Figuras com atores bem conhecidos do panorama artístico nacional. Florbela Queiroz e José Raposo vão liderar um grupo de intérpretes na peça de teatro Um Quinteto de Morte, um espetáculo em que um grupo de ladrões decide utilizar a casa de uma senhora idosa como base secreta para planear um assalto, sem imaginar as peripécias que irão advir dessa ingénua decisão. Este espetáculo tem sessões: dias 5 e 6 de junho, às 21h30, e no dia 7, às 16h00.

Num palco “improvisado”, a Mákina de Cena apresenta a peça O Amante, a partir da obra do dramaturgo Harold Pinter. Dois atores interpretam um diálogo intenso que se desenvolve no seio de um casal, onde se expõem intimidades, mal-entendidos, talvez mentiras, numa ação de valorização da palavra. O cenário será instalado no espaço exterior do Teatro das Figuras, e o espetáculo terá lugar nos dias 10 e 11 de junho, às 21h30.

Após o enorme êxito do movimento musical oriundo da Coreia do Sul, o K-Pop, o Grupo Chiado desce ao sul do país para um espetáculo inspirado no famoso género musical – A Batalha do K-Pop em concerto (Tributo) acontecerá nos dias 12 e 13 de junho, em diversos horários.

Pela batuta de Enrico Pagano, a Orquestra do Algarve prepara-se para subir ao palco do Teatro das Figuras na companhia da solista Irena Josifoska, ao violoncelo. O concerto Ciclo Grandes Solistas – Tributo a Elgar será inteiramente dedicado à obra do compositor britânico, cuja obra foi reconhecida ainda em vida sendo considerada por muitos digna do título de património da humanidade. O concerto acontecerá no dia 14 de junho, às 19h00.

Fora de Cena é um documentário que observa o quotidiano da ArQuente, uma companhia de teatro Amador, onde a arte é um território de liberdade conquistado ao dia-a-dia. O realizador Henrique Prudêncio acompanhou a preparação da nova obra e o processo de desenvolvimento da mesma, observando a coexistência de motivações divergentes e a crescente tensão entre as visões individuais e a exigência do coletivo. A ante-estreia acontecerá no dia 17 de junho, pelas 19h00. A entrada é livre.

Tommy Guerrero tornou-se mundialmente conhecido enquanto skater, mas também se viria a distinguir no mundo da música. Natural dos Estados Unidos da América, o baixista e guitarrista vai estar em tour pelo país e passa pelo Teatro das Figuras no dia 18 de junho, às 21h30.

Os bilhetes para os espetáculos no Teatro das Figuras podem ser adquiridos na bilheteira (de terça-feira a sábado, das 13h00 às 19h30, e no dia do espetáculo até ao seu início) ou online (https://teatrodasfiguras.bol.pt).

Podes saber mais sobre a programação em www.teatrodasfiguras.pt ou através da rubrica Figuras em Cartaz da RUA FM.