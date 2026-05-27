Museu de Lagos inaugurou exposição sobre Bairro SAAL

“As Nossas Casas: 50 Anos de Habitação Digna” é o título da exposição que foi inaugurada no passado dia 21 de maio, em Bensafrim, junto ao campo de futebol do Estrela Desportiva de Bensafrim.

A exposição é dedicada à construção de um dos bairros SAAL no concelho de Lagos: o Bairro da Zona Verde. A sua inauguração contou com a presença de muitos dos seus moradores, bem como, de muitos interessados em conhecer a história da construção deste bairro.

A Associação de Moradores do Bairro da Zona Verde, criada a 21 de maio de 1976, permitiu a 21 agregados familiares alcançar o direito a uma habitação digna, organizando-se solidariamente e participando ativamente no processo de construção, o que originou uma transformação na realidade urbana e social de Bensafrim.

Exemplo da conquista de direitos na contemporaneidade e de práticas democráticas assentes na transparência e na prestação de contas aos associados e restantes entidades envolvidas, a Associação dá agora um novo passo rumo ao futuro ao disponibilizar livremente o seu Arquivo, numa cooperação com o Museu de Lagos, responsável pelo tratamento dos 3240 documentos que integram o acervo documental da Associação.

A partir dos testemunhos orais e materiais dos moradores, a exposição pretende honrar o património coletivo e vivo deste lugar, os valores da solidariedade, da participação, da confiança e da capacidade de transformação de cada pessoa na sociedade em que vive.

Esta iniciativa resulta da cooperação entre a Câmara Municipal de Lagos – Museu de Lagos, os Moradores do Bairro da Zona Verde, a Junta de Freguesia de Bensafrim e de Miguel Veloso, detentor do arquivo do arquiteto José Veloso, membro da equipa SAAL que acompanhou a construção deste bairro.

A exposição estará em exibição até 31 de dezembro de 2026.

Local da exposição: edifício da Arrecadação do Bairro da Zona Verde