Lagos acolhe exposição itinerante “A Ambulância Bombardeada”

Hoje e amanhã, entre as 11h00 e as 22h30, o exterior do Edifício Paços do Concelho Séc. XXI, em Lagos, recebe a exposição itinerante “A Ambulância Bombardeada”, uma iniciativa da associação ORANTA para sensibilizar para a realidade vivida na guerra da Ucrânia.

A exposição apresenta uma ambulância danificada em contexto de guerra, testemunho direto dos impactos do conflito sobre os profissionais de saúde e as missões de socorro, complementada por uma galeria fotográfica dedicada às equipas médicas na linha da frente. A programação inclui ainda a exibição ao ar livre de um documentário, às 21h30, proporcionando ao público uma experiência de reflexão sobre as consequências humanas da guerra.

O presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, esteve presente na abertura da exposição ao público, juntamente com Roman Grymalyuk, presidente da ORANTA, tendo manifestado a disponibilidade do município para continuar a apoiar iniciativas de sensibilização e solidariedade desta natureza.

Para além da componente expositiva e documental, a iniciativa assume também um caráter solidário, procurando mobilizar a atenção da comunidade para a importância do apoio humanitário junto das vítimas do conflito.

Promovida pela ORANTA – Associação de Apoio à Comunidade Ucraniana em Portugal, com o apoio da Embaixada da Ucrânia em Portugal e do Município de Lagos, esta iniciativa integra um projeto internacional desenvolvido em parceria com a LUkraine association sans but lucratif (Luxemburgo), a Charity Foundation “A Single Goal UA” (Ucrânia), Ilizner Mariia (Ucrânia) e a Associação Help Together (Portugal).