Município de Loulé presta homenagem a Joaquim Guerreiro, criador do Festival MED

Foi uma noite de emoções vivida este sábado, no Cineteatro Louletano. A Câmara Municipal de Loulé homenageou a memória de Joaquim Guerreiro, criador e primeiro diretor do Festival MED, personalidade que ao longo de 12 anos teve um papel determinante na programação cultural deste Município. O momento decorreu precisamente durante a apresentação final do MED.

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Telmo Pinto, destacou o ato como um imperativo de justiça e uma prioridade do seu mandato. “Esta homenagem era uma vontade antiga da nossa comunidade, mas tornou-se para mim uma prioridade desde o momento em que assumi a presidência”, afirmou o autarca, sublinhando que o gesto resulta de uma “convicção pessoal” e de um “dever de gratidão, de reconhecimento e de consciência coletiva por alguém que deixou uma marca indelével na história cultural de Loulé”.

Durante o seu discurso, Telmo Pinto recordou a audácia de Joaquim Guerreiro numa época em que não era evidente que o Algarve, sobretudo uma cidade afastada do litoral, pudesse afirmar-se na rota dos grandes eventos internacionais através de um festival de World Music com identidade própria.

“O Joaquim ousou fazê-lo!”, frisou o presidente, apontando que o Festival MED é hoje uma referência internacional. “Essa visão não serviu apenas para criar um festival. Serviu para projetar Loulé, para atrair visitantes, para valorizar o nosso centro histórico e para mostrar que a cultura é um motor de desenvolvimento”.

No mandado autárquico de 2001/2013, Joaquim Guerreiro exerceu os cargos de Chefe de Gabinete e vereador da Cultura, destacando-se a criação de eventos como o Festival MED, Salir do Tempo, Surfóreggae, Ritmos, +Música, entre outros.

No final, o autarca ofereceu à família de Joaquim Guerreiro uma peça criada pelos designers do Loulé Criativo, com o símbolo do MED e a seguinte inscrição: “Um legado intemporal de Loulé para o Mundo. Obrigado, Joaquim!”.

ÃO no MED em 2027

As emoções da noite continuaram ainda com o concerto dos ÃO, banda belga que é a primeira confirmação para o Festival MED 2027.

Música eletrónica, art pop, saudosismo e música latina alternativa fazem dos ÃO um dos grupos mais entusiasmantes da cena musical belga. Neste momento musical, a vocalista Brenda Corijn, inspirada pelas suas raízes moçambicanas e portuguesas, cruzou temas em Português e Inglês, através de uma voz calorosa e magnética. A forte presença em palco da cantora entrelaçou-se de forma perfeita com as linhas de guitarra ensolaradas de Siebe Chau, a eletrónica complexa de Jolan Decaestecker e a percussão eclética de Bert Peyffers.

O espetáculo confirmou a reputação da banda na Europa, oferecendo uma experiência ao vivo dinâmica que vai das melodias mais delicadas a batidas intensamente dançantes.

O concerto em Loulé serviu também de montra para o novo trabalho discográfico do grupo, lançado em fevereiro passado. O álbum Malandra surge como uma ode à complexidade, à multiplicidade e à beleza da busca em todas as suas formas, deixando o público com expectativas elevadas para o regresso dos ÃO no Festival MED 2027.

À saída do espetáculo, muitos dos espectadores consideram ter sido este o melhor concerto de uma apresentação do MED.