O coreógrafo lacobrigense Daniel Matos e a Associação de Dança de Lagos viram aprovados, na reunião de Câmara realizada ontem, votos de louvor, em reconhecimento público pelo trabalho desenvolvido na criação e difusão artística na área da dança.

Em ambos os casos, o município destacou a qualidade técnica e artística, a coerência e a consistência dos respetivos percursos, bem como a dedicação e o empenho demonstrados, fatores considerados decisivos para a excelência das criações e apresentações realizadas em palcos de prestígio nacional e internacional.

O voto de louvor atribuído ao coreógrafo, performer e artista visual Daniel Matos surge na sequência da conquista do primeiro prémio na categoria DanceMovie, atribuído à criação “Almost Uninhabited”, no âmbito do Prémio Roma Danza, em Itália, um dos mais relevantes festivais internacionais de dança contemporânea.

Já a Associação de Dança de Lagos e a respetiva Escola de Dança Ljiljana Urosevic da Silva foram distinguidas pelos resultados alcançados na competição All Dance Europe 2026, realizada na Grécia. A instituição conquistou 18 prémios e obteve as pontuações mais elevadas nas três principais categorias, além de resultados históricos a nível individual.

Os reconhecimentos aprovados pela Câmara Municipal de Lagos destacam a qualidade do trabalho pedagógico, técnico e artístico desenvolvido pelas entidades distinguidas e o contributo dado para a projeção da dança e do concelho.