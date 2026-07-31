A campanha “Lagos na Onda do Verão 2026” continua a percorrer as praias do concelho, promovendo ações de sensibilização e educação ambiental no âmbito do Programa Bandeira Azul.

Até ao final de agosto, a iniciativa, que conta com a participação de várias entidades parceiras, vai passar pela Praia da Batata, Meia Praia e Praia da Luz, com ateliers temáticos, um quiosque informativo e atividades dirigidas a crianças e jovens.

Sob o lema “Partilhamos um passado. Vamos preservar o futuro.”, a campanha assinala os 40 anos do Programa Bandeira Azul e convida residentes e visitantes a adotar comportamentos mais sustentáveis, contribuindo para a preservação do ambiente e para a proteção do litoral.