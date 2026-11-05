O Município de Loulé promove, durante os meses de novembro e dezembro, um conjunto de sessões de capacitação no âmbito do Balcão Municipal Loulé Energia, uma iniciativa que pretende aproximar a informação e o aconselhamento energético da população, através de ações de proximidade realizadas nas várias freguesias do concelho.

Estas sessões têm como objetivo dar a conhecer os serviços disponibilizados pelo Balcão Municipal Loulé Energia, bem como esclarecer os munícipes sobre soluções práticas para reduzir os consumos e os custos com eletricidade e como melhorar a eficiência energética das habitações.

Esta iniciativa, apoiada pelo Fundo Ambiental, visa capacitar os cidadãos para a tomada de decisões mais informadas sobre energia, contribuindo simultaneamente para a redução da fatura energética das famílias e para a transição energética sustentável do território.

Com entrada livre, as sessões decorrem de forma descentralizada e de proximidacde ao cidadão, entre os dias 10 de novembro e 10 de dezembro, de acordo com o seguinte calendário: Alte (Auditório da Escola Profissional de Alte), 10 de novembro, das 15h30 às 16h30; Benafim (Rua 11 de março, 106, 1º), 10 de novembro, das 18h às 19h; Salir (Auditório da Junta de Freguesia de Salir), 12 de novembro, das 15h30 às 16h30; Tôr (Sala da Assembleia da Junta de Freguesia da Tôr), 12 de novembro, das 18h às 19h; Querença (Casa do Povo de Querença), 19 de novembro, das 15h30 às 16h30; S. Clemente (Biblioteca Municipal Loulé), 19 de novembro, das 18h às 19h; Ameixial (Salão da Junta de Freguesia do Ameixial), 26 de novembro, das 15h30 às 16h30; Boliqueime (Sala da Assembleia de Freguesia de Boliqueime), 3 de dezembro, das 15h30 às 16h30; Quarteira (Sala Âncora do Edifício Sociocultural), 3 dezembro, das 18h00 às 19h00; S. Sebastião (Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu), 10 de dezembro, das 15h30 às 16h30; e Almancil (Pavilhão Multiusos 25 de Abril), 10 de dezembro, das 18h00 às 19h00.

O Balcão Municipal Loulé Energia integra a rede Espaço Energia, coordenado pela ADENE – Agência para a Energia, uma iniciativa apoiada pelo Fundo Ambiental, disponibilizando informação, aconselhamento e acompanhamento personalizado em matérias relacionadas com eficiência energética, energias renováveis e apoios disponíveis para a melhoria do desempenho energético das habitações aos cidadãos.

Os interessados podem participar gratuitamente na sessão mais próxima da sua área de residência e obter esclarecimentos sobre as melhores soluções energéticas para as suas necessidades.