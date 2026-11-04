Decorre amanhã, dia 5 de novembro, o ato eleitoral para os órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) das 10h00 às 20h30.

A campanha eleitoral terminou esta terça-feira, dia 3 de novembro, o dia de reflexão acontece hoje e amanhã os alunos votam para eleger os representantes dos órgãos sociais da AAUAlg. Esta votação será feita online com acesso a um link enviado pela comissão eleitoral para todos os alunos da academia.

No dia 6 de novembro serão publicados os resultados das eleições e dia 10 a 13 acontece o período dos pedidos de impugnação. Se houver pedidos de impugnação serão analisados dia 14 de novembro e dia 16 de novembro serão publicados os resultados.

A RUA FM esteve à conversa com os 3 candidatos, podes descobrir as suas propostas para o próximo ano de mandato nas nossas plataformas digitais em rua.pt.

Tomás Silva é candidato à direção-geral, e a ser eleito, segue para o seu segundo mandato na liderança da associação académica. Para a Mesa da Assembleia Magna, a lista M é liderada por Afonso Bitoque e para o Conselho Fiscal a lista A é encabeçada por Carolina Henriques.