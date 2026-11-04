No 111.º aniversário do nascimento da escritora, a Biblioteca Municipal Lídia Jorge recebe o documentário Cântico das Sombras e o espetáculo Mulheres que escreveram e não li.

No próximo dia 7 de novembro, a partir das 21h00, a Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, acolhe uma homenagem à escritora e poetisa algarvia Diamantina Negrão, assinalando o 111.º aniversário do seu nascimento. A iniciativa reúne cinema documental, poesia, performance e música original, num encontro dedicado à preservação e valorização da memória literária feminina no Algarve.

A programação tem início às 21h00, com a projeção do documentário Cântico das Sombras, realizado por Susana Sousa, sobrinha de Diamantina Negrão. A obra revisita a vida e o percurso da escritora, recuperando memórias e testemunhos que contribuem para dar a conhecer a sua dimensão humana e literária.

Às 21h50, será apresentado o espetáculo Mulheres que escreveram e não li, uma criação coletiva de Cláudia Tomé Silva, Sara Martins e Ana Simon, com música original de Ælf.

Cruzando poesia, representação biográfica através de vozes off e expressão musical, a performance propõe uma viagem pelo universo de cinco autoras algarvias: Lutegarda Guimarães de Caires, Maria Veleda, Nita Lupi, Maria Antonieta Júdice Barbosa e Diamantina Negrão. O espetáculo procura recuperar percursos literários e humanos que, apesar da sua relevância, permanecem pouco conhecidos do grande público, convidando a uma reflexão sobre o lugar das mulheres na história cultural e literária da região.

A homenagem contará com a presença de Susana Sousa, realizadora do documentário, e de Laura Braz, modelo e atriz natural de Albufeira, que emprestou a sua voz à performance. Ambas irão partilhar memórias e vivências relacionadas com a escritora, acrescentando uma dimensão pessoal à evocação da sua vida e obra. Outras presenças poderão ainda juntar-se a esta celebração.

Paralelamente, estará patente uma pequena exposição documental e literária, reunindo livros das cinco autoras, artigos de imprensa sobre Diamantina Negrão e alguns objetos pessoais da escritora.

A iniciativa pretende não apenas homenagear Diamantina Negrão, cujo nome identifica uma instituição de ensino de Albufeira, mas também contribuir para a redescoberta de outras mulheres que, através da escrita, deixaram uma marca na cultura algarvia.

Um projeto de criação coletiva e recuperação da memória literária

Cláudia Tomé Silva, Sara Martins e Ana Simon, três poetas e performers algarvias com percursos artísticos próprios, juntaram-se em 2023 para criar, juntamente com Lady N, o espetáculo Roer o Silêncio, que levaram à cena até 2024. Paralelamente, começaram a desenvolver uma nova criação dedicada a escritoras algarvias que o tempo quase apagou.

A ideia original partiu de Cláudia Tomé Silva, responsável pela investigação e recolha bibliográfica que estiveram na génese do projeto. Desse trabalho nasceu, através de um processo de criação coletiva, Mulheres que escreveram e não li, que estreou em 2025 e continua a dar palco e voz a figuras femininas da literatura regional.

A criação contou ainda com a colaboração de seis mulheres: Neusa Dias, responsável pela consultadoria artística, e Teresa Correia, Hélia Coelho, Sofia Correia, Sónia Pereira e Laura Braz, que deram voz às representações biográficas das cinco escritoras, contribuindo para a construção da sua presença e identidade no espetáculo.

Ælf, músico e compositor, assina a criação musical original. Mais do que um acompanhamento, a música constitui um elemento estruturante da performance, dialogando com a palavra poética, acrescentando contemporaneidade e contribuindo para a construção das diferentes atmosferas evocadas em palco.

Mais do que revisitar o passado, Mulheres que escreveram e não li propõe devolver visibilidade e voz a mulheres cuja obra merece continuar a ser lida, escutada e celebrada.

Informações

Data: 7 de novembro de 2026 (sábado)

Local: Biblioteca Municipal Lídia Jorge, Albufeira

21h00 — Projeção do documentário Cântico das Sombras, de Susana Sousa

21h50 — Espetáculo de poesia performativa Mulheres que escreveram e não li, de Cláudia Tomé Silva, Sara Martins e Ana Simon, com música original de Ælf

Exposição: Livros, artigos de imprensa e objetos pessoais relacionados com as autoras homenageadas.

Entrada sujeita à lotação da sala.