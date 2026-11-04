Na sexta-feira, 13 de novembro às 21h45, o projecto «Estilhaços» regressa a Faro para marcar presença no Festival Calceteiros de Letras, sete anos depois da sua participação na terceira edição do festival.

A Actuação está inserida na 10ª edição do Festival Calceteiros de Letras, organizado pelo Ginásio Clube de Faro, , no qual a palavra dita, a poesia e a performance são abordadas de forma contemporânea, numa fusão com a música, teatro, artes visuais e joalharia de autor.

O projecto “Estilhaços” nasceu como um espectáculo em que Adolfo Luxúria Canibal (carismático frontman dos Mão Morta) lia textos e poemas do seu livro homónimo, acompanhado ao piano e teclados por António Rafael (Mão Morta). O projeto foi evoluindo, tanto na sua estrutura musical, com a entrada de Henrique Fernandes (contrabaixo) e Jorge Coelho (Zen) (guitarra elétrica), como no seu universo literário, com a integração de poemas de Mário Cesariny e a escrita de novos textos específicos. Foi agora lançado o quarto disco de originais, “Estilhaços de Escuridão” (Rastilho, 2023), contou com a preciosa colaboração da documentarista sonora Sofia Saldanha (1975 – 2022), através da integração no disco de As Listas de Lilith, e mergulha, ao longo de 8 faixas, no “ambiente da literatura e das comoções mais essenciais e profundas da existência humana, centradas no conceito de escuridão”.

O espectáculo realiza-se na sede do Ginásio Clube de Faro, situado na Rua Ivens (Nº 12) em Faro.