A Universidade do Algarve lançou o projeto UAlg C+ – Universidade Comunitária, uma iniciativa dirigida a adultos com 50 ou mais anos, através de uma Semana de Acolhimento, entre os dias 19 e 23 de outubro.

A UAlg C+ visa promover a aprendizagem ao longo da vida, a inclusão social e o envelhecimento ativo, através do acesso ao conhecimento científico, cultural e social da Universidade. Tem ainda como objetivo aproximar a instituição da comunidade, criar um espaço de partilha de conhecimentos e experiências, bem como incentivar a participação ativa na vida universitária. A iniciativa valoriza a diversidade de percursos pessoais, profissionais e culturais e promove a aprendizagem contínua num ambiente inclusivo e colaborativo.

A oferta formativa está organizada em seis áreas do conhecimento: Saúde e Bem-estar; Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente; Economia, Gestão e Turismo; Sociedade e Património; Artes e Espetáculo; e Tecnologias. Os módulos têm a duração de 1h30 e decorrem até 25 de junho de 2027, em diferentes espaços da UAlg, sobretudo no Campus da Penha.

As atividades podem incluir aulas teóricas e práticas, oficinas, saídas de campo e outras metodologias adequadas aos conteúdos e objetivos de cada módulo, com a participação de docentes e investigadores da Universidade. A UAlg C+ destina-se, assim, a pessoas interessadas em adquirir ou aprofundar conhecimentos nas diferentes áreas do saber, não sendo exigidas habilitações académicas específicas. O projeto reconhece a experiência e os conhecimentos adquiridos ao longo da vida como contributos para uma comunidade de aprendizagem mais participativa e enriquecedora.

As candidaturas para o ano letivo de 2026/2027 estão abertas até dia 3 de maio de 2027, aqui.

A UAlg disponibiliza apoio presencial às inscrições no Balcão do Estudante, situado no edifício do Instituto Superior de Engenharia, no Campus da Penha, às sextas-feiras, entre as 10h00 e as 12h00. Os interessados podem ainda contactar a Universidade através do endereço universidadecomunitaria@ualg.pt.

Todas as informações sobre a iniciativa estão disponíveis aqui.