A cidade de Lagos recebe, entre 4 e 14 de novembro, a quinta edição do PEDRA DURA – Festival de Dança do Algarve, que vai ocupar vários espaços da cidade com uma programação dedicada à dança e às artes performativas.

Ao longo de onze dias, o festival apresenta dezenas de iniciativas, entre espetáculos, concertos, DJ sets, masterclasses e exposições, com propostas dirigidas a diferentes faixas etárias.

Organizado pela CAMA – Associação Cultural, com o apoio da Câmara Municipal de Lagos e da Direção-Geral das Artes, o evento pretende promover o contacto com a dança e incentivar novas formas de relação com os espaços, as pessoas e a cultura.

O programa decorre em vários locais da cidade, com horários diferentes consoante as iniciativas.

Mais informações e programação completa disponíveis aqui.