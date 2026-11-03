O Município de Faro, em parceria com o Europe Direct Algarve, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, I. P. (CCDR Algarve), está a dinamizar o projeto “Balcão Europa”, uma iniciativa dirigida aos jovens do concelho que pretende facilitar o acesso à informação sobre programas e oportunidades no espaço europeu.

A funcionar no Faro Youth Lab – Espaço Jovem Municipal, o projeto proporciona um espaço de informação e esclarecimento sobre diferentes possibilidades nas áreas da educação, formação, mobilidade, voluntariado, intercâmbio, emprego e participação cívica, contribuindo para que os jovens conheçam os recursos disponíveis e possam aproveitar as oportunidades existentes.

Entre as iniciativas em destaque encontram-se o programa Erasmus+, o Corpo Europeu de Solidariedade (voluntariado), os programas de mobilidade e intercâmbio juvenil, as oportunidades de educação e formação, os estágios e as ofertas de emprego, bem como projetos de participação e cidadania dirigidos à população jovem.

As sessões tiveram início dia 30 de outubro e está agendada nova atividade para o dia 2 de dezembro 2026, estando a continuidade do projeto igualmente prevista para o ano letivo de 2026/2027.

Com esta iniciativa, o Município de Faro reforça o papel do Faro Youth Lab – Espaço Jovem Municipal enquanto espaço de proximidade e apoio à população jovem, promovendo o acesso à informação, a participação ativa e o conhecimento das oportunidades de aprendizagem, mobilidade e desenvolvimento pessoal e profissional disponíveis a nível europeu.