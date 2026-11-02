O Festival de Tunas Femininas no Algarve regressa à capital algarvia para dois dias de música, tradição e espírito académico, reunindo tunas de diferentes pontos do

país.

Nos dias 6 e 7 de novembro de 2026, a cidade de Faro volta a ser palco do XXII Moura Encantada – Festival de Tunas Femininas no Algarve, organizado pela Feminis

Ferventis, a Tuna Académica Feminina da Universidade do Algarve. Ao longo de mais de duas décadas, o Moura Encantada tem vindo a afirmar-se como um evento dedicado à promoção da cultura tunante, à preservação das tradições académicas e à valorização da música enquanto elemento de união entre gerações e regiões do país.

Nesta XXII edição, o festival promete voltar a encher Faro de música, alegria e espírito académico, proporcionando momentos de partilha entre tunas, comunidade académica e público em geral.

A programação contempla dois momentos distintos:

6 de novembro | 22h00 – Noite de Serenatas

Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro (Entrada livre)

7 de novembro | 21h00 – Noite de Espetáculo

Conservatório Regional do Algarve – Bilhetes disponíveis online

Tunas de norte a sul do país voltam a reunir-se em Faro nesta edição que contará com a participação de quatro tunas femininas a concurso,

representando diferentes instituições de ensino superior portuguesas: TUNASSA – Tuna Feminina do Instituto Superior de Agronomia; Sal & Tuna – Tuna Feminina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior; TFIST – Tuna Feminina do Instituto Superior Técnico e Cientuna – Tuna Feminina de Ciências do Porto.

A enriquecer o festival estarão ainda três tunas extraconcurso: Versus Tuna – Tuna Académica da Universidade do Algarve, Real Tuna Infantina – Tuna Académica Mista

da Universidade do Algarve e TUFES – Tuna Feminina Scalabitana. Como novidade desta XXII edição, o Moura Encantada contará, pela primeira vez, com a participação do Rancho Folclórico de Santo Estêvão, reforçando a importância da preservação e divulgação das tradições culturais portuguesas. Mais do que uma competição musical, o Moura Encantada representa um espaço de encontro, partilha e celebração da tradição académica, contribuindo para a dinamização cultural da cidade de Faro e para a aproximação da comunidade à música tunante.

Para a Feminis Ferventis, este festival continua a ser, carinhosamente, o “menino dos nossos olhos”, refletindo o empenho e a dedicação de várias gerações de tunantes que, ano após ano, trabalham para manter viva esta tradição.

A organização convida toda a comunidade a fazer parte desta celebração e a descobrir, ou redescobrir, o encanto de um festival onde a música e a tradição caminham lado a lado.

Bilhetes disponíveis aqui!