O Munícipio de Tavira informa que está aberto até dia 30 de novembro um período para apresentação de candidaturas para atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, residentes no concelho, que estejam matriculados no ano letivo 2026/2027.

Os interessados deverão formalizar a sua candidatura, através do preenchimento do respetivo formulário e a apresentação dos documentos necessários à instrução do processo.

O procedimento de atribuição rege-se pelas disposições constantes no respetivo regulamento, publicado, no Diário da República, 2ª Série, a 13 de outubro de 2023.

A atribuição de bolsas de estudo tem por objeto o estímulo ao prosseguimento dos estudos, bem como a distinção daqueles que se destacam pelo seu mérito escolar. Os estudantes podem, assim, candidatar-se por condição de recursos socioeconómicos ou mérito.

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