O Município de Loulé foi distinguido com o Prémio “Viver em Igualdade”, referente ao biénio 2026-2027, um reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Autarquia na promoção da igualdade de género, da cidadania e da não discriminação.

A distinção, promovida pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 (ENIND – Portugal + Igual), foi entregue no passado dia 26 de outubro, numa cerimónia que decorreu na Casa da Música, no Porto.

Este galardão pretende reconhecer as autarquias que se destacam pela implementação de boas práticas em matéria de igualdade de género, tanto ao nível da sua estrutura e funcionamento interno como das políticas públicas e iniciativas desenvolvidas no território.

Enquanto entidades de proximidade e agentes privilegiados do desenvolvimento local, os municípios assumem um papel determinante na concretização dos objetivos definidos a nível nacional em matéria de igualdade e não discriminação, através da adoção de medidas ajustadas à realidade das comunidades.

A atribuição deste prémio ao Município de Loulé, que se materializa na entrega de um Certificado de Mérito, posiciona o concelho entre os melhores territórios para viver em igualdade e vem reconhecer o compromisso da Autarquia com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e assente na igualdade de oportunidades.

Esta distinção constitui igualmente um incentivo à prossecução do trabalho municipal nesta área, reforçando a importância da integração transversal dos princípios da igualdade e da não discriminação nas diferentes áreas de intervenção autárquica.