O Município de Loulé vai avançar com o levantamento das condições de conforto térmico e das necessidades energéticas das escolas da rede pública para proceder à futura instalação de sistemas de climatização e melhorar a eficiência energética dos edifícios escolares. O investimento global nesta fase de diagnóstico e planeamento técnico ascende a 200 mil euros.

Este procedimento, integrado nos objetivos municipais de ação climática e promoção de uma educação de qualidade, visa identificar com precisão as necessidades de cada escola para a posterior instalação de unidades de climatização (ares-condicionados), de forma sustentável e eficiente.

Dada a extensão da rede escolar concelhia e o elevado volume de trabalho envolvido, o plano foi dividido em dois lotes geográficos diferenciados: o lote 1, destinado aos estabelecimentos do Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita, Agrupamento de Escolas Eng.º Duarte Pacheco e Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado; e o lote 2, que abrange o Agrupamento de Escolas de Almancil, o Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres (Quarteira) e o Agrupamento de Escolas D. Dinis de Quarteira.

Com esta medida, o Município de Loulé reforça o seu compromisso com a transição energética e o desenvolvimento sustentável das comunidades locais, garantindo espaços de aprendizagem mais confortáveis e resilientes para os alunos, professores e funcionários do concelho.