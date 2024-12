Loulé: Município conta com 22 nomeações nos Iberian Festival Awards

Festival MED, Som Riscado e Carnaval de Loulé voltam a fazer parte da lista de nomeados para os Iberian Festival Awards, iniciativa que terá lugar a 15 de março de 2025, no Pavilhão Multiusos 25 de Abril, em Almancil. Esta é a edição em que há um maior número de nomeações para os eventos do concelho de Loulé, num total de 22.

Com 12 indicações na lista que foi divulgada esta quarta-feira, o Festival MED volta a ser um dos festivais portugueses mais nomeados. Pela primeira vez, a Zona Histórica de Loulé, palco “natural” onde acontece anualmente o MED, está nomeada para Melhor Espaço de Acolhimento.

As outras categorias em que o MED poderá ter um lugar na final são o de Melhor Festival de Média Dimensão, Melhor Promoção Turística, Melhor Programa Cultural, Melhor Comunicação e Estratégia de Marketing, Melhor Atuação (PT/ES) com o concerto dos portugueses Cara de Espelho (também nomeados com a sua atuação no Festival Bons Sons), Melhor Atuação Internacional com o concerto do jamaicano Anthony B, Melhor Atuação Eletrónica com o concerto dos marroquinos Samifati & Transe Gnawa Express, Contributo para a Sustentabilidade, Contributo para a Igualdade, Melhor Cobertura Vídeo (com o trabalho realizado pela Digital+TV) e Melhor Fotografia (do fotógrafo Jorge Gomes).

Festival MED

Ano após ano, o Som Riscado afirma-se enquanto evento diferenciador no panorama cultural algarvio e nacional, e tem merecido também o reconhecimento por parte destes galardões.

Assim, são 8 as categorias em que o Som Riscado poderá ter uma palavra a dizer nos Iberian Festival Awards: Festival de Pequena Dimensão, Melhor Festival Indoor, Melhor Programa Cultural, Melhor Comunicação e Estratégia de Marketing, Melhor Atuação Eletrónica com Branko, Melhor Espaço de Acolhimento (com o Cineteatro Louletano, apesar da realização de atividades incluir também outros espaços da cidade como o Solar da Música Nova), Melhor Cobertura Vídeo (com o trabalho realizado pela Take 5 Produções) e Melhor Fotografia (Paulo Silva).

Festival Som Riscado

Finalmente o centenário Carnaval de Loulé volta a concorrer para Melhor Festividade, ao lado de iniciativas como a Feira de São Mateus de Viseu ou o Carnaval de Torres Vedras. As boas práticas ambientais que têm sido implementadas no corso valeram também uma nomeação na categoria de Contributo para a Sustentabilidade.

Carnaval de Loulé

Em algumas das categorias a escolha dos finalistas é da responsabilidade do júri enquanto que noutras cabe ao público votar, até ao dia 17 de janeiro , através de https://pt.surveymonkey.com/r/2025_nominees

Recorde-se que os Iberian Festival Awards irão celebrar e premiar os melhores festivais e serviços do setor ibérico dos festivais de 2024, com um total de 24 categorias e 2 Prémios de Excelência (Personalidade e Entidade do ano).

Pela primeira vez a gala de entrega dos prémios ruma a Sul, depois de, em solo português, já ter decorrido em Lisboa e na Maia. Nesta edição o concelho de Loulé será o anfitrião e o novo Pavilhão Multiusos 25 de Abril, em Almancil, o grande palco desta festa da indústria dos festivais ibéricos.