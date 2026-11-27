A RUA FM estreia, no próximo dia 2 de dezembro, quarta-feira, a nova rubrica “Moda em Frequência”.

Da autoria de Marta Santos, aluna da licenciatura em Ciências da Comunicação da Universidade do Algarve (UAlg) e voluntária da RUA FM, o programa vai abordar a moda desde o início da sua história até às influências nos dias de hoje.

Em entrevista à RUA, deu-nos a conhecer o conceito e a inspiração por detrás deste projeto.

A rubrica será transmitida todas as quartas-feiras, às 08h45, com repetição às 18h45, em 102.7FM e rua.pt