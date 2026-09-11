Projeto para marina natural, a edificar na zona interior daquela infraestrutura, está praticamente concluído.

O Presidente da Câmara Municipal de Faro, António Miguel Pina, anunciou no discurso do Dia do Município, que teve lugar em Bordeira, a 7 de setembro, que a transferência da gestão do Cais Comercial de Faro para a gestão da Autarquia será assinada já no próximo dia 18 de setembro.

Após criação de uma comissão que elaborou um relatório prévio à assinatura do protocolo entre Autarquia e autoridade portuária, este será o primeiro passo para o avanço da construção do “Hub Mar”, uma marina com condições para cerca de 500 embarcações, entre várias outras infraestruturas associadas à náutica e investigação.

“Sem perder de vista a possível ampliação da Doca Exterior, acreditamos que temos todas as condições para [ali] construir uma das melhores marinas naturais do País”, referiu o Presidente da Câmara. “O projeto está praticamente concluído e dentro de um mês ou dois iniciar-se-á o estudo de impacte ambiental, que esperamos poder apresentar às várias entidades para obter o seu parecer”, acrescentou ainda o autarca.

“No fundo, isto é turismo. Mas é também património e cultura. É pegar na nossa história e transformá-la em valor sem a transformar num produto vazio, é combater a sazonalidade e fazer com que Faro tenha Faro tenha atividade, emprego e vida durante o ano”, considerou ainda António Miguel Pina.

Recorde-se que o Cais Comercial de Faro, até aqui gerido pela Administração dos Portos de Sines e do Algarve, deixou de ter atividade regular há praticamente uma década.

No próximo dia 18, deverá passar finalmente para a gestão municipal e com um novo horizonte: uma nova marina, “recuperando e regenerando uma área que foi, durante muitos anos aterrada”.