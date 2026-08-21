O Município de Olhão associa-se à AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve na divulgação do Inquérito Temático sobre Transporte Individual e Estacionamento, integrado no desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Algarve 2.0.

A iniciativa pretende recolher a opinião e a perceção da população relativamente a questões relacionadas com o transporte individual e o estacionamento, contribuindo para complementar a informação já recolhida através do Inquérito à Mobilidade. Os contributos da população serão importantes para apoiar a definição da estratégia e das medidas a desenvolver no âmbito do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Algarve 2.0, com o objetivo de promover uma mobilidade mais eficiente, sustentável e adequada às necessidades do território e das suas populações.

O Município de Olhão apela, assim, à participação dos cidadãos neste processo, convidando a população a responder ao inquérito, disponível até ao dia 2 de setembro.

O questionário pode ser preenchido através do seguinte endereço: aqui

A participação de todos é fundamental para ajudar a construir um Algarve com uma mobilidade mais sustentável e eficiente.