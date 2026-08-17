Edição de 2026 reforça a posição de Olhão como referência nacional na gastronomia ligada ao mar e no calendário de eventos do verão algarvio.

O 38.º Festival do Marisco de Olhão encerrou este sábado, 15 de agosto, depois de seis dias de celebração da gastronomia da Ria Formosa, da música e da identidade marítima do concelho. A edição de 2026 recebeu cerca de 50 mil visitantes, permitindo igualar os números registados no ano anterior e consolidar o evento como uma das principais referências gastronómicas e turísticas do Algarve.

Realizado no Jardim Pescador Olhanense, o Festival voltou a colocar em destaque a excelência do marisco e dos bivalves da Ria Formosa, a par de um cartaz musical diversificado, que contou com Matias Damásio, Deejay Telio, Némanus, Calema, Mariza e Daniela Mercury.

A edição deste ano ficou, também, marcada por um conjunto de melhorias introduzidas no recinto e na organização do evento, com destaque para o reforço do espaço disponível, o aumento das condições de segurança e a criação de um novo espaço dedicado à venda de marisco, contribuindo para uma maior fluidez e redução dos tempos de espera.

A diversificação da oferta gastronómica foi outra das apostas de 2026, com a estreia do Poke Market na área de street food e a presença da pastelaria Kubidoce, que apresentou especialidades inspiradas na tradição e identidade do concelho, como o floripes e o moncarapachense.

Para o presidente da Câmara Municipal de Olhão, Ricardo Calé, “com o recinto melhorado, o marisco de excelência e com a resposta de todos os serviços que fazem parte de um festival que se quer marcante, dinâmico, acessível e, acima de tudo, com um cartaz de excelência, conseguimos ter um ano muito, muito bom”.

O autarca destaca, ainda, que a edição de 2026 permitiu “perceber o seguinte: aumentar o espaço, aumentar a segurança e, acima de tudo, continuar com a grande qualidade de marisco que temos e com parceiros de excelência nessa área e, ao mesmo tempo, acompanhar a componente gastronómica com um cartaz de qualidade é a receita que torna o Festival do Marisco único e um

dos eventos que marca a agenda do verão algarvio”.

Para Ricardo Calé, o balanço positivo desta edição resulta, igualmente, de um trabalho de preparação e aprendizagem a partir de outros grandes eventos realizados no país. “Tivemos muito cuidado para perceber aquilo que se passou este ano, não só aqui no Festival do Marisco, mas em outros eventos em todo o país. Encontrámos os melhores momentos, fizemos os contactos certos.

Se acharam que este Festival do Marisco foi especial, aguardem pela 39.ª edição, que vai trazer muitas surpresas”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal de Olhão deixou, ainda, uma palavra de agradecimento a todos os que contribuíram para o sucesso do evento: “Muito obrigado a quem nos visitou e a todos os

olhanenses pela forma como os receberam”.

Com cerca de 50 mil visitantes, o 38.º Festival do Marisco encerra, assim, uma edição que voltou a afirmar Olhão como capital da gastronomia ligada ao mar e reforçou a importância do evento para a promoção turística e económica do concelho, projetando a identidade, os produtos e a hospitalidade olhanense junto de milhares de visitantes nacionais e estrangeiros.

A próxima edição, a 39.ª, já está no horizonte e promete trazer novas surpresas a um dos eventos mais emblemáticos do verão algarvio.