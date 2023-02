Nova plataforma vai permitir agendar online atendimentos no Município de Loulé

Entra em funcionamento a 1 de fevereiro uma nova plataforma que vai permitir o agendamento online de alguns serviços da Câmara Municipal de Loulé.

Os cidadãos que queiram marcar o atendimento no serviço de Execuções Fiscais (localizado na Loja do Munícipe) ou nas áreas do Urbanismo relativamente a projetos e alvarás, alojamento local e atendimento geral (Centro Autárquico) poderão fazê-lo agora de forma mais rápida, através desta plataforma.

Esta é mais uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, no quadro de uma política de modernização administrativa, que pretende desburocratizar e desmaterializar os serviços municipais, tornando os processos mais céleres, numa maior aproximação à população, através do recurso às novas tecnologias.