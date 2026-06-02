Olhão homenageia profissionais do mar no Dia do Pescador

O Município de Olhão assinalou, no domingo, 31 de maio, o Dia do Pescador com uma cerimónia de homenagem aos profissionais ligados ao mar, realizada no Auditório Municipal Maria Barroso.
O programa incluiu uma palestra sobre a valorização e sustentabilidade dos recursos marinhos, com destaque para o caso do atum em Portugal, seguida da entrega de distinções a pescadores, armadores, aquicultores e outros profissionais do setor.
Durante a cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de Olhão, Ricardo Calé, destacou a importância da pesca e da aquacultura para a economia local, sublinhando os desafios atuais do setor, como as alterações climáticas, os custos operacionais e a falta de renovação geracional.
O autarca aproveitou ainda para defender a requalificação urgente das infraestruturas do Porto de Pesca de Olhão, nomeadamente os pontões de acesso e o cais de combustível, considerados essenciais para a segurança dos profissionais.
As comemorações terminaram com uma demonstração de ronqueio de atum e uma degustação, reforçando a ligação às tradições marítimas e gastronómicas do concelho. O evento serviu para reconhecer o contributo dos profissionais do mar e reafirmar o compromisso do município com um setor fundamental para a identidade e economia de Olhão.
Os distinguidos na edição de 2026 do Dia do Pescador foram:
– Arrasto – Novo Peixe de Ouro;
– Cerco – Selma;
– Polivalente Local – VIP, Até Já, Vencedor e Mãezinha;
– Polivalente Costeira – Mar Bravo e André Sousa;
– Armação – Tunipex e Real Atunara;
– Aquicultura e Moluscicultura – Relíquias da Paisagem e José Manuel Prata;
– Mariscador Apeado – José da Cruz de Brito Amador;
– Mulher na Pesca – Alcina Sousa;
– Mulher na Aquicultura – Anabela Maria Arrais Pereira;
– Pescador Mais Antigo – Manuel Bruno Gouveia Carrada;
– Pescador Mais Novo – Tiago Fernando Pereira Sousa;
– Pescador em Progressão – Dinis Gonçalves Matos;
– Homem na Indústria Conserveira – Mário Rodrigues Soares;
– Mulher na Indústria Conserveira – Maria Fátima Sousa dos Santos;
– Prémio Mérito – Maria Alexandra Anica Teodósio;
– Prémio Carreira – António Valeriano Picoito Rolão.