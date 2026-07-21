Durante o mês de junho, o Município de Olhão, em parceria com as Juntas de Freguesia, promoveu encontros comunitários de ativação cívica para a construção participativa da ECCO – Estratégia para a Cultura e Criatividade em Olhão 2027-2030.

As sessões decorreram na Fuseta, Pechão, Moncarapacho, Quelfes e Olhão, reunindo cerca de 300 participantes, que contribuíram com sugestões e reflexões sobre cultura, artes, património, identidade e território.

O processo participativo prossegue em setembro e outubro com novos encontros, laboratórios dedicados ao associativismo cultural e ações de auscultação junto da comunidade escolar, do tecido empresarial e dos serviços municipais.

A apresentação pública da Estratégia está prevista para a 1.ª Bienal Participação Cívica e Cultural, que decorrerá de 20 a 22 de novembro, em Olhão.

Os interessados em contribuir para a ECCO podem fazê-lo, também, enviando as suas visões e sugestões para o email departamento.cultura@cm-olhao.pt.