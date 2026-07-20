Centro Cultural de Lagos recebe novo ciclo de exposições até setembro

O Centro Cultural de Lagos inaugura, no próximo dia 18 de julho, às 17h30, o terceiro ciclo de exposições de 2026, apresentando duas mostras que exploram temas como a transformação, a identidade e os desafios da era digital. As exposições estarão patentes até 26 de setembro, com entrada gratuita.

Nas Salas de Exposições 2 e 3, a mostra “Entre o Invisível e o Essencial” reúne obras das artistas Joana Varatojo e Clara Buser, que, através de diferentes linguagens plásticas, estabelecem um diálogo entre a natureza, o mundo interior e os processos de mudança. A exposição convida os visitantes a refletir sobre emoções, renovação e o equilíbrio entre o visível e o invisível, recorrendo à abstração, à cor e ao simbolismo.

A programação inclui ainda várias atividades paralelas dirigidas ao público. Joana Varatojo orienta a pintura coletiva “Sementes para o Futuro”, que decorre durante a inauguração e volta a realizar-se a 19 de setembro. Já Clara Buser promove um workshop de pintura e colagem, marcado para 25 de julho, às 15h00, e um círculo de voz e canto de mantras, no dia 26 de setembro. As inscrições podem ser efetuadas através do endereço eletrónico ccl.educativo@cm-lagos.pt.

Na Sala de Exposições 1, a associação cultural casaBranca apresenta “Core Cuore”, com curadoria de Ana Borralho e João Galante. Integrada na 12.ª edição do Festival Verão Azul, a exposição reúne trabalhos de Andy Thomas, Jordan Stone, Molly Soda, John Rising e Noper.

Inspirada na estética digital “corecore”, a mostra propõe uma reflexão sobre a hiperconectividade, a saturação de informação, a alienação e a construção da identidade nas redes sociais. Através de instalações audiovisuais e ambientes imersivos, os artistas desafiam o público a pensar nas contradições de uma sociedade permanentemente ligada, mas nem sempre verdadeiramente próxima.

Promovido pelo Município de Lagos, com o apoio da Direção-Geral das Artes, através da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, o terceiro ciclo de exposições poderá ser visitado entre 18 de julho e 26 de setembro, de terça-feira a sábado, das 10h00 às 18h00, no Centro Cultural de Lagos.